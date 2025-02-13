Пассажирский автобус перевернулся в Тверской области, есть пострадавшие
Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Прокуратура Тверской области
ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Тверской области. Транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось, сообщили в ГУ МЧС по региону. Среди пассажиров есть пострадавшие.
По данным областной Прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением. Неудача настигла его в районе населённого пункта Никола. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, медики и оперативная группа спасателей.
«Прокуратурой Сандовского района Тверской области организована проверка», — добавили в надзорном органе.
Схожее ДТП днём ранее произошло в Ленинградской области, где грузовик столкнулся с микроавтобусом. Авария унесла жизнь одного человека, ещё 15 получили различные травмы. Некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.