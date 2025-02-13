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Регион
13 февраля, 04:27

Задержанному в Краснодаре гражданскому пилоту продлили арест до 16 апреля

Командиру воздушного судна гражданской авиации, которого задержали в Краснодаре по подозрению в финансировании ВСУ, продлили срок ареста. Он пробудет в изоляторе до 16 апреля.

«Лётчику продлили [арест] до 16 апреля», — рассказал РИА «Новости» источник.

ФСБ опубликовала видео с задержанным в Краснодаре за госизмену пилотом
ФСБ опубликовала видео с задержанным в Краснодаре за госизмену пилотом

Напомним, что фигуранта уголовного дела о госизмене задержали 24 января. Он переводил боевикам ВСУ денежные средства с помощью сервиса криптовалют.

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Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Антон Голыбин
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