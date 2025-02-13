Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 03:49

Диверсант ГУР Украины пойман в Донецке с поличным

Сотрудники Федеральной службы безопасности осуществили задержание жителя Донецка, который сотрудничал с ГУР Минобороны Украины. По данным УФСБ, мужчина причастен к незаконному приобретению взрывных устройств по заказу спецслужб Незалежной.

«Задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял из ранее оборудованного тайника компоненты для создания самодельного взрывного устройства для последующего использования в террористических целях», — рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

Задержание агента ГУР. Видео © УФСБ по ДНР

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему вменяют незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение и пересылку взрывных устройств.

В Подмосковье задержан шпион Киева, причастный к ряду диверсий на территории РФ
В Подмосковье задержан шпион Киева, причастный к ряду диверсий на территории РФ

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ проводят операцию по поиску диверсантов и корректировщиков огня ВСУ в Дзержинске (Торецке) Донецкой Народной Республики. Её цель — предотвратить обстрелы города и выявить точки запуска беспилотников, используемых украинской армией для атак на мирных жителей.

Обложка ©

УФСБ по ДНР

Антон Голыбин
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Криминал
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar