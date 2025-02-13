Диверсант ГУР Украины пойман в Донецке с поличным
Сотрудники Федеральной службы безопасности осуществили задержание жителя Донецка, который сотрудничал с ГУР Минобороны Украины. По данным УФСБ, мужчина причастен к незаконному приобретению взрывных устройств по заказу спецслужб Незалежной.
«Задержанный по заданию ГУР МО Украины изъял из ранее оборудованного тайника компоненты для создания самодельного взрывного устройства для последующего использования в террористических целях», — рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.
Задержание агента ГУР. Видео © УФСБ по ДНР
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему вменяют незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение и пересылку взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ проводят операцию по поиску диверсантов и корректировщиков огня ВСУ в Дзержинске (Торецке) Донецкой Народной Республики. Её цель — предотвратить обстрелы города и выявить точки запуска беспилотников, используемых украинской армией для атак на мирных жителей.
УФСБ по ДНР