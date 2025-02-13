Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 04:14

Росреестр анонсировал изменение правил регистрации участков с 1 марта

С 1 марта 2025 года в России изменится порядок регистрации сделок с земельными участками. Поставить на кадастровый учёт с первого дня весны получится лишь те участки, чьи границы внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Также нельзя будет поставить на кадастровый учёт или оформить права на здание, сооружение или объект незавершённого строительства, расположенные на земельном участке без учтённых границ», — добавили там.

Указанные меры направлены на предотвращение ситуаций, которые могут привести к конфликтам между собственниками. Проблемы с определением границ земли остаются одной из самых распространённых причин судебных разбирательств, которые отличаются высокой сложностью и длительностью, подытожили в Росреестре.

В Госдуме предложили заранее предупреждать о риске потери заброшенного участка
В Госдуме предложили заранее предупреждать о риске потери заброшенного участка

Ранее адвокат по земельным делам рассказал, какой штраф грозит россиянам за неосвоение участка. Если его кадастровая стоимость не определена, взыскание составит от 20 до 50 тысяч рублей, в ином случае — 1-1,5% от кадастровой стоимости.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росреестр
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar