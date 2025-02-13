Росреестр анонсировал изменение правил регистрации участков с 1 марта

С 1 марта 2025 года в России изменится порядок регистрации сделок с земельными участками. Поставить на кадастровый учёт с первого дня весны получится лишь те участки, чьи границы внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Также нельзя будет поставить на кадастровый учёт или оформить права на здание, сооружение или объект незавершённого строительства, расположенные на земельном участке без учтённых границ», — добавили там.

Указанные меры направлены на предотвращение ситуаций, которые могут привести к конфликтам между собственниками. Проблемы с определением границ земли остаются одной из самых распространённых причин судебных разбирательств, которые отличаются высокой сложностью и длительностью, подытожили в Росреестре.