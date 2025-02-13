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13 февраля, 05:41

Сахалинец получил два года тюрьмы за призывы в соцсетях к свержению власти

В Сахалинской области мужчину посадили на два года в тюрьму по обвинению в призывах к насильственным действиям и свержению власти. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления ФСБ.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Сахалинской области 1960 года рождения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет)», — говорится в сообщении.

Из обвинительного приговора следует, что сахалинец неоднократно публиковал в популярной социальной сети материалы, с неограниченным доступом для пользователей платформы, в которых призывал к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти и изменение конституционного строя РФ.

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Ранее Life.ru писал, что россиянин получил огромный срок за госизмену, диверсию и попытку теракта. Первые пять лет мужчина проведёт в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

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Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Мария Любицкая
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