Сахалинец получил два года тюрьмы за призывы в соцсетях к свержению власти

В Сахалинской области мужчину посадили на два года в тюрьму по обвинению в призывах к насильственным действиям и свержению власти. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления ФСБ.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Сахалинской области 1960 года рождения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет)», — говорится в сообщении.

Из обвинительного приговора следует, что сахалинец неоднократно публиковал в популярной социальной сети материалы, с неограниченным доступом для пользователей платформы, в которых призывал к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти и изменение конституционного строя РФ.