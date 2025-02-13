Момент падения горящих объектов на Гомель попал на видео
Случайные очевидцы сняли видео с падением неизвестного пылающего объекта в округе белорусского Гомеля. Кадры публикует SHOT.
Падение горящих объектов на Гомель. Видео © Telegram / SHOT
На ролике видно фрагменты неизвестного объекта в пламени, которые падают на Гомель. Жители сообщили, что перед этим были слышны взрывы и видна вспышка.
Напомним, жители белорусского Гомеля сообщили о серии взрывов в городе. Первый хлопок раздался около 0:30 и был слышен в деревне Романовичи. Также очевидцы запечатлели яркие вспышки в небе. Власти и экстренные службы инцидент пока не прокомментировали.
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