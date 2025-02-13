Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 06:17

Момент падения горящих объектов на Гомель попал на видео

Случайные очевидцы сняли видео с падением неизвестного пылающего объекта в округе белорусского Гомеля. Кадры публикует SHOT.

Падение горящих объектов на Гомель. Видео © Telegram / SHOT

На ролике видно фрагменты неизвестного объекта в пламени, которые падают на Гомель. Жители сообщили, что перед этим были слышны взрывы и видна вспышка.

Склады загорелись в Киеве после серии ночных взрывов
Склады загорелись в Киеве после серии ночных взрывов

Напомним, жители белорусского Гомеля сообщили о серии взрывов в городе. Первый хлопок раздался около 0:30 и был слышен в деревне Романовичи. Также очевидцы запечатлели яркие вспышки в небе. Власти и экстренные службы инцидент пока не прокомментировали.

Обложка ©

RT

Николай Рюмин
  • Новости
  • Белоруссия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar