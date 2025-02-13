Момент падения горящих объектов на Гомель попал на видео

На ролике видно фрагменты неизвестного объекта в пламени, которые падают на Гомель. Жители сообщили, что перед этим были слышны взрывы и видна вспышка.

Напомним, жители белорусского Гомеля сообщили о серии взрывов в городе. Первый хлопок раздался около 0:30 и был слышен в деревне Романовичи. Также очевидцы запечатлели яркие вспышки в небе. Власти и экстренные службы инцидент пока не прокомментировали.