В Крыму имущество украинских олигархов продадут, а деньги потратят на поддержку бойцов СВО
Константинов: В Крыму национализируют более 720 объектов украинских олигархов
Власти Крыма национализируют новую партию движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, выступающих против России. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов в телеграм-канале.
«В ближайшее время Государственный совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и России. В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества», — говорится в публикации.
Глава парламента пояснил, что деньги с реализации имущества пойдут на поддержку бойцов СВО и их семей, а также на развитие региона. Наиболее крупные организации продолжать работать под руководством властей.
Ранее Генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить в доход государства активы украинской алкогольной компании «Баядера Груп», общая стоимость которых превышает 9 миллиардов рублей. Отмечается, что фирма спонсировала ВСУ.
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