В Крыму имущество украинских олигархов продадут, а деньги потратят на поддержку бойцов СВО

Власти Крыма национализируют новую партию движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, выступающих против России. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов в телеграм-канале.

«В ближайшее время Государственный совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и России. В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества», — говорится в публикации.

Глава парламента пояснил, что деньги с реализации имущества пойдут на поддержку бойцов СВО и их семей, а также на развитие региона. Наиболее крупные организации продолжать работать под руководством властей.