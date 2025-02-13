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Регион
13 февраля, 07:40

В Крыму имущество украинских олигархов продадут, а деньги потратят на поддержку бойцов СВО

Константинов: В Крыму национализируют более 720 объектов украинских олигархов

Власти Крыма национализируют новую партию движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, выступающих против России. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов в телеграм-канале.

«В ближайшее время Государственный совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и России. В новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества», — говорится в публикации.

Глава парламента пояснил, что деньги с реализации имущества пойдут на поддержку бойцов СВО и их семей, а также на развитие региона. Наиболее крупные организации продолжать работать под руководством властей.

Украинских олигархов лишили самых крупных активов в Крыму
Украинских олигархов лишили самых крупных активов в Крыму

Ранее Генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить в доход государства активы украинской алкогольной компании «Баядера Груп», общая стоимость которых превышает 9 миллиардов рублей. Отмечается, что фирма спонсировала ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Николай Рюмин
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