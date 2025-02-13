Саратовские учёные открыли пользу шума

Учёные Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Чернышевского (СГУ) выяснили, что случайные колебания в виде шума могут благоприятно влиять на транспортные, компьютерные или нейронные сети. Новые вводные поспособствуют изучению мозга и созданию идеального искусственного интеллекта, сообщает пресс-службе Минобрнауки РФ в беседе с РИА «Новости».

«Представьте себе шумящий водопад и рядом сидящий оркестр, где каждый музыкант играет свою партию, не прислушиваясь к другим и не следуя общему ритму. Однако благодаря тому, что шум водопада хоть и случаен, но более интенсивен в области низких частот, он может помочь оркестру поймать общий ритм и начать играть в унисон. Это и есть шумовая синхронизация — явление, которое изучают учёные», — объяснили в университете.

Шум может благоприятно влиять на синхронизацию нескольких процессов. Регулируя колебания шума, учёные научились повышать согласованность систем. Открытие поспособствует исследованию нейронных связей мозга и их последовательности. На этой почве планируется разработать более эффективный искусственный интеллект.