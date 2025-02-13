Притязания Польши на украинский Львов небезосновательны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Наиболее последовательно на свои так называемые «восточные кресы» всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили «гиеной Европы». Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании Черчиллю. Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно», — сказал Нарышкин на круглом столе, посвящённом теме исторических прав на земли Украины.

Нарышкин отметил, что Львов является городом с прекрасной архитектурой, а также напомнил, что Галиция и Волынь стали частью Советской Украины в 1939 году по итогам Польского похода Красной армии. До этого момента националистическое руководство Польши с особым усердием занималось освоением данных территорий — на данной территории проживали десятки тысяч отставных польских военных, пояснил Нарышкин. Именно этим объясняется взаимная неприязнь поляков и нынешних украинских националистов.