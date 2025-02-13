Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала освобождение Белоруссией американца
Белорусские власти получают запросы от администрации президента США о продолжении освобождения американских граждан. Об этом в интервью ТАСС сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
«Это не единственная просьба новой администрации США. Запросы о освобождении продолжают поступать», — отметила она.
Эйсмонт также прокомментировала недавнее освобождение трёх заключенных, среди которых был гражданин США. Она добавила, что обсуждения по поводу дальнейшего освобождения американцев проходят в конфиденциальном порядке и посоветовала обращаться с вопросами непосредственно к администрации Белого Дома.
ТАСС / POOL / Валерий Шарифулин