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13 февраля, 08:47

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала освобождение Белоруссией американца

Белорусские власти получают запросы от администрации президента США о продолжении освобождения американских граждан. Об этом в интервью ТАСС сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Это не единственная просьба новой администрации США. Запросы о освобождении продолжают поступать», — отметила она.

Эйсмонт также прокомментировала недавнее освобождение трёх заключенных, среди которых был гражданин США. Она добавила, что обсуждения по поводу дальнейшего освобождения американцев проходят в конфиденциальном порядке и посоветовала обращаться с вопросами непосредственно к администрации Белого Дома.

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Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае ВС России применят «самое опасное оружие». Также он поведал о «хотелках» и «болтовне» Зеленского и сделал прогноз насчёт окончания СВО.

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ТАСС / POOL / Валерий Шарифулин

Марина Фещенко
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