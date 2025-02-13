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13 февраля, 08:56

Генерала ВСУ сослали на передовую после критики Зеленского

Генерала ВСУ Наева, критиковавшего власти Украины, отправили на передовую

Бывшего командующего объединёнными силами Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева отправили на передовую. Украинские СМИ связывают это с критикой Владимира Зеленского.

Военный опубликовал пост, которым подтвердил, что прибыл на фронт, дав понять, что вверенные ему войска ВСУ обороняются.

«Прибыл на место выполнения боевых задач. Вхожу в курс дела. Держим оборону», — написал он в соцсетях.

Владимир Зеленский уволил Наева с должности командующего объединёнными силами Украины в феврале 2024 года. На днях издание «Цензор.нет» сообщало, что генерала хотят отправить на фронт после его критики действий руководства Украины.

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А ранее в Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко. Его обвиняют в провале обороны в Харьковской области. Также был задержан бригадный генерал Юрий Галушкин — тоже за бездействие, «приведшее к потере территорий в Харьковской области».

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Wikipedia / Міністерство оборони України

Александра Вишнякова
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