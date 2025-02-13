Генерала ВСУ сослали на передовую после критики Зеленского
Генерала ВСУ Наева, критиковавшего власти Украины, отправили на передовую
Бывшего командующего объединёнными силами Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева отправили на передовую. Украинские СМИ связывают это с критикой Владимира Зеленского.
Военный опубликовал пост, которым подтвердил, что прибыл на фронт, дав понять, что вверенные ему войска ВСУ обороняются.
«Прибыл на место выполнения боевых задач. Вхожу в курс дела. Держим оборону», — написал он в соцсетях.
Владимир Зеленский уволил Наева с должности командующего объединёнными силами Украины в феврале 2024 года. На днях издание «Цензор.нет» сообщало, что генерала хотят отправить на фронт после его критики действий руководства Украины.
Wikipedia / Міністерство оборони України