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13 февраля, 09:39

В России подготовили реформу нотариата

Минюст РФ: Опубликован новый законопроект о нотариате в РФ

Министерство юстиции Российской Федерации представило на общественное обсуждение проект нового закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ», который предполагает замену действующего законодательства, принятого в 1993 году под названием «Основы законодательства РФ о нотариате». Ожидается, что новый закон может начать действовать в 2026 году, его текст доступен на федеральном портале нормативных актов.

Регулятор подчеркнул, что цель нового закона заключается в повышении доступности и улучшении качества нотариальных услуг, а также в усилении государственного контроля за деятельностью нотариусов.

Когда и в каких случаях нотариуса можно вызвать на дом
Когда и в каких случаях нотариуса можно вызвать на дом

Ранее Life.ru сообщал, что с 5 февраля в России начал действовать новый порядок получения свидетельств о праве на наследство, который изменит процесс оформления документов у нотариусов. Теперь нотариусы обязаны запрашивать информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния для подтверждения факта смерти наследодателя и установления родственных связей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Александра Мышляева
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