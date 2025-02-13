В России подготовили реформу нотариата

Министерство юстиции Российской Федерации представило на общественное обсуждение проект нового закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ», который предполагает замену действующего законодательства, принятого в 1993 году под названием «Основы законодательства РФ о нотариате». Ожидается, что новый закон может начать действовать в 2026 году, его текст доступен на федеральном портале нормативных актов.

Регулятор подчеркнул, что цель нового закона заключается в повышении доступности и улучшении качества нотариальных услуг, а также в усилении государственного контроля за деятельностью нотариусов.