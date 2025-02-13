В России подготовили реформу нотариата
Минюст РФ: Опубликован новый законопроект о нотариате в РФ
Министерство юстиции Российской Федерации представило на общественное обсуждение проект нового закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ», который предполагает замену действующего законодательства, принятого в 1993 году под названием «Основы законодательства РФ о нотариате». Ожидается, что новый закон может начать действовать в 2026 году, его текст доступен на федеральном портале нормативных актов.
Регулятор подчеркнул, что цель нового закона заключается в повышении доступности и улучшении качества нотариальных услуг, а также в усилении государственного контроля за деятельностью нотариусов.
Ранее Life.ru сообщал, что с 5 февраля в России начал действовать новый порядок получения свидетельств о праве на наследство, который изменит процесс оформления документов у нотариусов. Теперь нотариусы обязаны запрашивать информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния для подтверждения факта смерти наследодателя и установления родственных связей.
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