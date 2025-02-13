Песков: Кремль надеется на комплексное обсуждение вопросов безопасности в ЕС

Кремль считает, что вопросы безопасности в Европе, включая аспекты, связанные с Россией, необходимо рассматривать в целостном контексте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что подобные обсуждения действительно состоятся.

«Все озабоченности, связанные с безопасностью нашей страны, хорошо известны. Наша позиция последовательна, все её знают», — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, актуальны ли требования России, изложенные в проекте соглашения о гарантиях безопасности от 15 декабря 2021 года, включая запрет на расширение НАТО на восток за счёт постсоветских стран.

Представитель Кремля отметил, что все вопросы, касающиеся безопасности на Европейском континенте, особенно в отношении России, должны обсуждаться в комплексном порядке.