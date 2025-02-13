Песков призвал не забегать вперёд в вопросе о параметрах урегулирования на Украине

Назвать конкретные параметры урегулирования ситуации в Украине пока преждевременно, необходимо дождаться первых результатов совместной работы России и США. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном расположении уточнённой российско-украинской границы.

«Пока мы предлагали бы не забегать вперёд. Есть политическая воля, которая была подчёркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон — вести диалог в поисках урегулирования», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.