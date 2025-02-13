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Регион
13 февраля, 09:42

Песков призвал не забегать вперёд в вопросе о параметрах урегулирования на Украине

Назвать конкретные параметры урегулирования ситуации в Украине пока преждевременно, необходимо дождаться первых результатов совместной работы России и США. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном расположении уточнённой российско-украинской границы.

«Пока мы предлагали бы не забегать вперёд. Есть политическая воля, которая была подчёркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон — вести диалог в поисках урегулирования», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что есть согласие того, что урегулирование ситуации может быть достигнуто через мирные переговоры. В любом случае Песков призвал дождаться хотя бы первых результатов совместной работы РФ и США.

Напомним, накануне вечером состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов РФ и США. Он длился 1,5 часа: в основном лидеры обсуждали Украину. В частности, республиканец высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также президент РФ пригласил американского коллегу в Москву.

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Наталья Демьянова
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