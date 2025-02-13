Песков: Взаимные приглашения Путина и Трампа и планы их встречи нужно разделять

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разными процессами взаимные приглашения Владимира Путина и президента США Дональда Трампа посетить страны друг друга и организацию их личной встречи. Соответствующее заявление прозвучало в беседе представителя Кремля с журналистами.

«Обмен взаимными приглашениями — это одно, а ориентированность на отдельную встречу двустороннюю — это разные процессы», — сказал Песков.