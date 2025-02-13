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13 февраля, 09:42

Песков: Взаимные приглашения Путина и Трампа и планы их встречи нужно разделять

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разными процессами взаимные приглашения Владимира Путина и президента США Дональда Трампа посетить страны друг друга и организацию их личной встречи. Соответствующее заявление прозвучало в беседе представителя Кремля с журналистами.

«Обмен взаимными приглашениями — это одно, а ориентированность на отдельную встречу двустороннюю — это разные процессы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что пока нет конкретного понимания насчёт встречи глав государств.

В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Трампа
В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Трампа

Ранее в Госдуме раскрыли Life.ru, где может состояться первая встреча Путина и президента США. Напомним, что 12 февраля лидеры стран провели первый разговор1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Республиканец высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы дипломатией. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

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Life.ru

Александр Юнашев
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