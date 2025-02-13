В Петербурге трёхметровый шкаф рухнул на второклассника в школе, ребёнок в реанимации

В Санкт-Петербурге госпитализировали девятилетнего мальчика из школы на Товарищеском проспекте. Ребёнок получил травму после того, как на него упал шкаф, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице.

СК расследует инцидент с падением шкафа на школьника в Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — указано в сообщении СК.

По данным следствия, работники одной из школ без согласования установили игровой тир на втором этаже учебного заведения. Объект плохо закрепили, из-за чего он упал на второклассника. Школьника доставили в больницу с множественными телесными повреждениями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации 78.ru, на ребёнка упал шкаф высотой три метра. Медики диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы. Сейчас несовершеннолетний находится в реанимации.