В центре Москвы во время реконструкции Усачевско-Чернявского женского училища нашли надгробие XIX века. Оно принадлежит крестнику полководца Александра Суворова Михаилу Александровичу Талызину. Об этом сообщает «Москва 24», публикуя видео с находкой.

В центре Москвы нашли надгробие крестника Суворова. Видео © «Москва 24»

Старинная могильная плита обнаружена на территории здания на Зубовском бульваре. Талызин был главным комиссаром Общества Красного Креста во время Русско-турецкой войны, он является потомком полковника Ивана Зубова, в честь которого и был назван бульвар.

В департаменте культурного наследия рассказали, что изначально плита располагалась на территории Новодевичьего монастыря, но затем её могли использовать при строительстве бордюра в центре Москвы в начале XX века. Тогда власти могли использовать гранит и металл с кладбищ в качестве стройматериалов.