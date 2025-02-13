Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 10:52

В центре Москвы нашли надгробие крестника Суворова

В центре Москвы во время реконструкции Усачевско-Чернявского женского училища нашли надгробие XIX века. Оно принадлежит крестнику полководца Александра Суворова Михаилу Александровичу Талызину. Об этом сообщает «Москва 24», публикуя видео с находкой.

В центре Москвы нашли надгробие крестника Суворова. Видео © «Москва 24»

Старинная могильная плита обнаружена на территории здания на Зубовском бульваре. Талызин был главным комиссаром Общества Красного Креста во время Русско-турецкой войны, он является потомком полковника Ивана Зубова, в честь которого и был назван бульвар.

В департаменте культурного наследия рассказали, что изначально плита располагалась на территории Новодевичьего монастыря, но затем её могли использовать при строительстве бордюра в центре Москвы в начале XX века. Тогда власти могли использовать гранит и металл с кладбищ в качестве стройматериалов.

В Нидерландах археологи раскопали зловещий «дьявольский» клад
В Нидерландах археологи раскопали зловещий «дьявольский» клад

А ранее в Турции археологи нашли предполагаемое захоронение Николая Чудотворца. В ходе раскопок на территории церкви Святого Николая в Анталье был обнаружен двухметровый саркофаг из известняка. Его извлекли с глубины примерно двух метров.

Обложка ©

«Москва 24»

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar