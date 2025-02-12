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12 февраля, 13:48

В Нидерландах археологи раскопали зловещий «дьявольский» клад

В районе деревни Хензинген, находящейся в 130 километрах к востоку от Амстердама, археологи наткнулись на три клада с так называемыми «дьявольскими деньгами» раннесредневекового периода (VII век). Возраст находок составляет около 1300 лет.

Учёные предполагают, что монеты могли быть использованы в качестве подношений языческим богам, что вызывало недовольство первых христианских миссионеров.

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В кладах обнаружено более 100 монет, а также золотые украшения и крупные слитки золота и серебра. Некоторые из найденных монет являются редкими и были отчеканены во Франкской империи VII века.

Одно из украшений выполнено в стиле германского звериного искусства, а другое напоминает римские изделия.

Кроме того, в ходе раскопок была обнаружена линия из 14 столбовых ям, которые, возможно, предназначались для установки идолов, ориентированных на весеннее и осеннее равноденствия.

Скорее всего, подношения совершались на восходе и заходе солнца в дни равноденствий с целью умолять богов о плодородии.

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Ранее археологи обнаружили более тысячи артефактов в ходе реставрации Нотр-Дам-де-Пари. Наиболее значимыми среди обнаруженных артефактов являются фрагменты алтарной преграды XIII века, известной как леттнер или жюбэ.

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Shutterstock / AI Asset Generator

Марина Фещенко
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