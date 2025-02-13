В Екатеринбурге мошенники надурили старушку-Рокфеллера на 15 миллионов

Пенсионерка из Екатеринбурга стала очередной жертвой мошенников. Злоумышленники выудили у старушки 15 миллионов рублей, а также золотые монеты, украшения и медаль Героя Советского Союза, которая принадлежала её отцу. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на свои источники.

«79-летней женщине позвонили незнакомцы и сообщили, что ей от президента России положена выплата суммой 10 тысяч рублей. Чтобы получить её, попросили назвать номер СНИЛС. Затем уже другие люди огорошили пенсионерку новостью, что некие мошенники завладели её деньгами и переводят их ВСУ. Они убедили старушку перевести накопления на безопасный счёт», — рассказал собеседник агентства.

Испуганная женщина решила обналичить все свои сбережения, которые составили 13,5 миллиона рублей, около 10 тысяч долларов и 3 тысячи евро (всё вместе порядка 15 миллионов рублей). Когда ей угрожали обысками в квартире, бабуля собрала ценные вещи, отвезла их по указанному адресу и передала незнакомой девушке. В числе переданных предметов оказались 36 золотых монет стоимостью по 40 тысяч рублей каждая и множество ювелирных изделий из золота с драгоценными камнями. Особенно примечательно то, что пенсионерка отдала незнакомке золотую медаль Героя Советского Союза, принадлежавшую её отцу, вместе с удостоверением. Только когда мошенники стали настаивать на фиктивной продаже её автомобиля, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых. Злоумышленникам грозит до десяти лет колонии.