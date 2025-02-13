От 35 до 50 тысяч рублей: Россияне шокированы новой системой оплаты электричества
SHOT ПРОВЕРКА: Стоимость электричества в частных домах выросла в 2,5-3 раза
Житель частных домов шокированы новой системой оплаты электричества — тарифы выросли в 2,5-3 раза. Особенно пострадали от новых тарифов владельцы электрокотлов — они получили платёжки с суммой около 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
По его данным, владельцам частных домов в ЯНАО за январь пришли платёжки суммой от 35 до 50 тысяч рублей. В Краснодарском крае за свет отдадут до 30 тысяч рублей, хотя в прошлом месяце цена была в 2,5 раза ниже. Вместо привычных 10 тысяч владелица домика в Подмосковье площадью 90 кв. метров отдаст 23 тысячи рублей.
С начала года плату за электричество начали взимать по дифференцированным диапазонам. Чем больше потребление — тем выше стоимость киловатт-часа. Такая система расчёта сейчас действует в большинстве регионов РФ.
Напомним, с начала марта 2025 года в России изменится порядок оплаты за отопление. Теперь платежи будут взиматься только в те месяцы, когда тепло подаётся в квартиры, а равномерное распределение оплаты на весь год отныне запрещается. Это позволит контролировать, соответствует ли платёж показаниям приборов учёта. Однако если регион уже перешёл на оплату равномерными ежемесячными платежами, то этот график сохранится.
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