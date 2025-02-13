От 35 до 50 тысяч рублей: Россияне шокированы новой системой оплаты электричества

Житель частных домов шокированы новой системой оплаты электричества — тарифы выросли в 2,5-3 раза. Особенно пострадали от новых тарифов владельцы электрокотлов — они получили платёжки с суммой около 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По его данным, владельцам частных домов в ЯНАО за январь пришли платёжки суммой от 35 до 50 тысяч рублей. В Краснодарском крае за свет отдадут до 30 тысяч рублей, хотя в прошлом месяце цена была в 2,5 раза ниже. Вместо привычных 10 тысяч владелица домика в Подмосковье площадью 90 кв. метров отдаст 23 тысячи рублей.

С начала года плату за электричество начали взимать по дифференцированным диапазонам. Чем больше потребление — тем выше стоимость киловатт-часа. Такая система расчёта сейчас действует в большинстве регионов РФ.