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13 февраля, 12:02

Госдума в первом чтении приняла проект о принесении присяги с 14 лет

В России может снизиться возраст для принесения присяги с 18 до 14 лет. Соответствующий законопроект приняли сегодня в первом чтении в Госдуме на пленарном заседании. Авторы проекта закона полагают, что изменение поможет укрепить патриотический дух.

В нижнюю палату парламента документ внесли члены Комитета по делам СНГ во главе с председателем Леонидом Калашниковым. Авторы инициативы предлагают внести изменения в «О гражданстве Российской Федерации».

Кроме того, планируется установить правило, согласно которому отказ от принесения присяги делает решение о получении гражданства недействительным. В настоящее время решение о предоставлении гражданства вступает в силу с момента принесения присяги. Если присяга не была принесена в течение года после принятия решения, оно считается недействительным с момента его принятия.

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Также в Госдуме одобрили идею не выдавать иностранцам гражданство РФ при отказе от присяги. Сейчас, согласно документу, присягу обязаны приносить все вступающие в гражданство РФ иностранцы, кроме детей и недееспособных.

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Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Полина Никифорова
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