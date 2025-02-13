В Воронеже умерла девушка, поджёгшая кафе по указке мошенников с Украины

Девушка, устроившая пожар в кафе в Воронеже по указке украинских мошенников и сама пострадавшая при этом, умерла в больнице. Двое других пострадавших проходят лечение, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Воронежской области в беседе с РИА «Новости».

«Одна пострадавшая – в реанимации в тяжёлом состоянии, вторая – в состоянии средней тяжести в отделении, третья пострадавшая скончалась», — говорится в сообщении.

В конце января девушка устроила пожар в кафе и сама пострадала при этом. Из огня её спас незнакомец, рискуя собственной жизнью. Поджигательница попала в больницу, её тело было обожжено на 90%. Также при пожаре пострадали два человека.