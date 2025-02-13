Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 13:07

В Воронеже умерла девушка, поджёгшая кафе по указке мошенников с Украины

Девушка, устроившая пожар в кафе в Воронеже по указке украинских мошенников и сама пострадавшая при этом, умерла в больнице. Двое других пострадавших проходят лечение, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Воронежской области в беседе с РИА «Новости».

«Одна пострадавшая – в реанимации в тяжёлом состоянии, вторая – в состоянии средней тяжести в отделении, третья пострадавшая скончалась», — говорится в сообщении.

В конце января девушка устроила пожар в кафе и сама пострадала при этом. Из огня её спас незнакомец, рискуя собственной жизнью. Поджигательница попала в больницу, её тело было обожжено на 90%. Также при пожаре пострадали два человека.

Россиянин получил огромный срок за госизмену, диверсию и попытку теракта
Россиянин получил огромный срок за госизмену, диверсию и попытку теракта

Ранее Life.ru писал, что украинские аферисты вымогали выкуп у родителей школьника из Москвы, пока он был на диверсии. Подросток пришёл к зданию совета депутатов, разбил окна и начал бросать туда коктейли Молотова. Идею ему подсказали мошенники, связавшиеся с ним. Всё это продолжалось, пока мальчишку не спугнул охранник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KinoMasterskaya

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar