В Воронеже умерла девушка, поджёгшая кафе по указке мошенников с Украины
Девушка, устроившая пожар в кафе в Воронеже по указке украинских мошенников и сама пострадавшая при этом, умерла в больнице. Двое других пострадавших проходят лечение, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Воронежской области в беседе с РИА «Новости».
«Одна пострадавшая – в реанимации в тяжёлом состоянии, вторая – в состоянии средней тяжести в отделении, третья пострадавшая скончалась», — говорится в сообщении.
В конце января девушка устроила пожар в кафе и сама пострадала при этом. Из огня её спас незнакомец, рискуя собственной жизнью. Поджигательница попала в больницу, её тело было обожжено на 90%. Также при пожаре пострадали два человека.
Ранее Life.ru писал, что украинские аферисты вымогали выкуп у родителей школьника из Москвы, пока он был на диверсии. Подросток пришёл к зданию совета депутатов, разбил окна и начал бросать туда коктейли Молотова. Идею ему подсказали мошенники, связавшиеся с ним. Всё это продолжалось, пока мальчишку не спугнул охранник.
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