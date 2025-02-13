В ГД внесли законопроект об исполнении решения призывной комиссии в течение года

В Государственную Думу был внесён законопроект, касающийся исполнения решений о призыве на срочную службу в армии в течение года. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициативу, изменяющую правила призыва, разработала группа депутатов под руководством председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. В пояснительной записке авторы отметили, что при выполнении установленного задания призывной кампании значительная часть решений, принятых военкоматами, отменяется.

«Так, по итогам весенней призывной кампании 2023 года было отменено более 11,6 тысячи решений о призыве граждан на военную службу», — говорится в пояснительной записке депутатов.

Авторы законопроекта отметили, что в ходе следующего осеннего призыва граждане, чьи решения были отменены, вынуждены будут снова обращаться в военные комиссариаты для повторного прохождения комиссии, включая психологический отбор и медицинское освидетельствование. По мнению парламентариев, это создаёт неудобства для призывников и увеличивает нагрузку на членов призывной комиссии, а также требует дополнительных финансовых затрат.

В связи с этим депутаты считают необходимым внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», установив, что решения о призыве на срочную службу, не исполненные в ходе призывной кампании, должны исполняться в последующие периоды призыва в течение года.