Госдума рассмотрит проект закона о запрете рекламы самогонных аппаратов

В Госдуме внесли законопроект о запрете рекламы аппаратов для приготовления самогона. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Ограничения (запреты) в части рекламы алкогольной продукции устанавливают положения закона «О рекламе». Однако эти ограничения не распространяются на оборудование, используемое для производства такой продукции. Реализация самогонных аппаратов, порой по своей мощности приближающихся к промышленному производству, и оборудования для производства спиртосодержащих жидкостей ничем не ограничена», — указано в пояснительной записке.

Автором предложения является депутат от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, проектом предлагается включить в перечень не допустимых к рекламе объектов, технологическое оборудование, используемое для производства дома спиртных напитков крепостью более 16%. В документе указано, что распространение рекламы и легкодоступность покупки самогонных аппаратов ведёт к увеличению производства, потребления и нелегального оборота этого напитка.