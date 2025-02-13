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13 февраля, 13:20

Госдума рассмотрит проект закона о запрете рекламы самогонных аппаратов

В Госдуме внесли законопроект о запрете рекламы аппаратов для приготовления самогона. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Ограничения (запреты) в части рекламы алкогольной продукции устанавливают положения закона «О рекламе». Однако эти ограничения не распространяются на оборудование, используемое для производства такой продукции. Реализация самогонных аппаратов, порой по своей мощности приближающихся к промышленному производству, и оборудования для производства спиртосодержащих жидкостей ничем не ограничена», — указано в пояснительной записке.

Автором предложения является депутат от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, проектом предлагается включить в перечень не допустимых к рекламе объектов, технологическое оборудование, используемое для производства дома спиртных напитков крепостью более 16%. В документе указано, что распространение рекламы и легкодоступность покупки самогонных аппаратов ведёт к увеличению производства, потребления и нелегального оборота этого напитка.

В российском регионе скупают самогонные аппараты из-за «‎околосухого закона»
В российском регионе скупают самогонные аппараты из-за «‎околосухого закона»

Напомним, что в 2024 году Минздрав России предложил ограничить продажу и рекламу самогонных аппаратов. По данным ведомства, разработка законодательных предложений по ограничению торговли самогонными аппаратами направлена на улучшение здоровья россиян и снижение уровня зависимости от алкоголя в РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Studio Peace

Дарья Нарыкова
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