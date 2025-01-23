В российском регионе скупают самогонные аппараты из-за «‎околосухого закона»

В Вологодской области увеличился спрос на самогонные аппараты на фоне того, что с марта начнут действовать ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщает Mash. Предполагается, что около 70% алкомаркетов закроются в регионе из-за спада продаж и недополучения прибыли.