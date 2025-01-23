В российском регионе скупают самогонные аппараты из-за «околосухого закона»
На Вологодчине вырос спрос на самогонные аппараты на 15% из-за ограничений
В Вологодской области увеличился спрос на самогонные аппараты на фоне того, что с марта начнут действовать ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщает Mash. Предполагается, что около 70% алкомаркетов закроются в регионе из-за спада продаж и недополучения прибыли.
В Вологде уже закрылись три алкомаркета, около 20 — в Череповце. Часть бизнесменов продолжает «воевать» с местными властями, отстаивая своё право на работу в области, называя себя «магазинами у дома». Сейчас наблюдается увеличение спроса на самогонные аппараты на 15% среди жителей Вологодчины.
Напомним, в Вологодской области появится ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2025 года. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, что в области фиксируется высокая смертность из-за спиртного, а также выросло число болезней от алкозависимости. При этом возможность приобретения алкоголя в ресторанах, барах и гостиницах останется. Наркологи бьют тревогу, полагая, что подобные ограничения приведут к росту подпольного производства алкогольных напитков.
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