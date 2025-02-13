Адвокат пригрозил владельцам «The Бык» уголовкой из-за кишечной палочки

В случае, если кто-либо из посетителей ресторана «The Бык» на Белорусской, где были обнаружены серьёзные санитарные нарушения, получит тяжкий вред здоровью, владельцы заведения могут столкнуться с уголовной ответственностью. Об этом предупредил адвокат Андрей Алёшкин.

«Сегодня общепит должен понимать, что они не врачи, и статья 238 УК РФ на них работает. В связи с выявленными нарушениями есть все основания для проверки других ресторанов сети», – цитирует слова эксперта РИА «ФедералПресс».

Он добавил, что владельцам «The Бык» необходимо устранить выявленные нарушения и подтвердить безопасность своего заведения, иначе оно может быть закрыто навсегда.