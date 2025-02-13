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13 февраля, 13:25

Адвокат пригрозил владельцам «The Бык» уголовкой из-за кишечной палочки

Адвокат Алёшкин предупредил ресторан «The Бык» о последствиях за нарушения

В случае, если кто-либо из посетителей ресторана «The Бык» на Белорусской, где были обнаружены серьёзные санитарные нарушения, получит тяжкий вред здоровью, владельцы заведения могут столкнуться с уголовной ответственностью. Об этом предупредил адвокат Андрей Алёшкин.

«Сегодня общепит должен понимать, что они не врачи, и статья 238 УК РФ на них работает. В связи с выявленными нарушениями есть все основания для проверки других ресторанов сети», – цитирует слова эксперта РИА «ФедералПресс».

Он добавил, что владельцам «The Бык» необходимо устранить выявленные нарушения и подтвердить безопасность своего заведения, иначе оно может быть закрыто навсегда.

Life.ru снял на видео закрытый из-за кишечной палочки ресторан «The Бык»
Life.ru снял на видео закрытый из-за кишечной палочки ресторан «The Бык»

Напомним, что по результатам проверки Роспотребнадзора в ресторане были выявлены такие нарушения, как отсутствие маркировки на продуктах, неисправность холодильного оборудования и несоблюдение температурного режима хранения. Также специалисты зафиксировали серьезные нарушения санитарных норм.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Arakelyan Andrey

Марина Фещенко
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