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13 февраля, 13:56

Генконсульство РФ выясняет наличие россиян среди пострадавших при ЧП в Мюнхене

Автомобиль, за рулём которого приезжий из Афганистана наехал на толпу в Мюнхене. Обложка © ТАСС / EPA

Автомобиль, за рулём которого приезжий из Афганистана наехал на толпу в Мюнхене. Обложка © ТАСС / EPA

Генеральное консульство России в немецком Бонне выясняет, есть ли граждане РФ в числе пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России», — говорится в сообщении.

Генконсульство призвало сохранять бдительность в местах массового скопления людей.

Появились подробности о водителе, протаранившем толпу в Мюнхене
Появились подробности о водителе, протаранившем толпу в Мюнхене

Ранее Life.ru сообщал, что в Мюнхене водитель въехал в толпу. По последним данным, пострадали 28 человек. Инцидент произошёл во время стачки работников социальных учреждений, которая была организована профсоюзом Verdi. Водителем, протаранившим толпу, оказался гражданин Афганистана, он просил убежище в ФРГ, но получил отказ. Также отмечается, что таран случился в восьми километрах от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 14 февраля.

Никита Никонов
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