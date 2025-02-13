Генконсульство РФ выясняет наличие россиян среди пострадавших при ЧП в Мюнхене

Генеральное консульство России в немецком Бонне выясняет, есть ли граждане РФ в числе пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

Ранее Life.ru сообщал, что в Мюнхене водитель въехал в толпу. По последним данным, пострадали 28 человек. Инцидент произошёл во время стачки работников социальных учреждений, которая была организована профсоюзом Verdi. Водителем, протаранившим толпу, оказался гражданин Афганистана, он просил убежище в ФРГ, но получил отказ. Также отмечается, что таран случился в восьми километрах от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 14 февраля.