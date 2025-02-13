Над Рязанью совершили воздушный крестный ход для защиты от дронов

Над Рязанью прошёл воздушный крестный ход, направленный на защиту города от беспилотников. Об этом сообщает епархия на своём сайте.

«В небо над городом поднялся самолёт, на борту которого находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение», частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца, частица древа Животворящего Креста Господня», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что основная цель крестного хода заключалась в молитве о защите города от воздушных угроз. Также в епархии отметили, что молитва была приурочена к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.