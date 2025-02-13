Трамп намерен 13 февраля ввести зеркальные пошлины против торговых партнёров
Президент США Дональд Трамп намерен сегодня, 13 февраля, ввести зеркальные пошлины против торговых партнёров. Он подчеркнул, что Вашингтон будет придерживаться принципа взаимности в двусторонней торговле со всеми странами. Об этом глава Соединённых Штатов написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Три отличные недели, возможно самые лучшие, но сегодня большой день: зеркальные пошлины! Сделаем Америку снова великой!» — написал американский лидер.
В конце января глава Белого дома анонсировал введение пошлин на поставки в США чипов и связанной продукции, а также нефти, газа, стали, меди и алюминия. Позже он распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки стали и алюминия. 9 февраля хозяин Овального кабинета отметил, что Вашингтон будет придерживаться принципа взаимности в торговле.
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