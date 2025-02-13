Трамп намерен 13 февраля ввести зеркальные пошлины против торговых партнёров

Президент США Дональд Трамп намерен сегодня, 13 февраля, ввести зеркальные пошлины против торговых партнёров. Он подчеркнул, что Вашингтон будет придерживаться принципа взаимности в двусторонней торговле со всеми странами. Об этом глава Соединённых Штатов написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Три отличные недели, возможно самые лучшие, но сегодня большой день: зеркальные пошлины! Сделаем Америку снова великой!» — написал американский лидер.