Хуситы пригрозили атаковать США в случае переселения жителей Газы

Йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесут удары по объектам США и Израиля, если будет совершено новое нападение на сектор Газа. Позицию хуситов озвучил их лидер Абдель Малик аль-Хуси.

«Мы немедленно дадим военный ответ, если американцы и израильтяне, основываясь на угрозах тирана [президента США Дональда] Трампа, решат совершить нападение на сектор Газа», — приводит слова главы повстанцев подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.