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Регион
13 февраля, 15:41

Хуситы пригрозили атаковать США в случае переселения жителей Газы

Аль-Хуси: Хуситы атакуют объекты США и Израиля в случае переселения жителей Газы

Йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесут удары по объектам США и Израиля, если будет совершено новое нападение на сектор Газа. Позицию хуситов озвучил их лидер Абдель Малик аль-Хуси.

«Мы немедленно дадим военный ответ, если американцы и израильтяне, основываясь на угрозах тирана [президента США Дональда] Трампа, решат совершить нападение на сектор Газа», — приводит слова главы повстанцев подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

Аль-Хуси возмущён планами Трампа начать переселение жителей палестинского анклава. Если это Вашингтон и Тель-Авив попытаются реализовать этот план, хуситы возобновят атаки на американские и израильские цели. Они перестали наносить удары после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа.

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Ранее президент США в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты готовы забрать себе и восстановить Газу. При этом палестинцев американский лидер предложил переселить в Египет и Иорданию. Он назвал анклав «площадкой для сноса» и допустил, что туда можно направить американскую армию.

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Shutterstock / FOTODOM / akramalrasny

Николай Рюмин
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