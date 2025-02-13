Life.ru узнал причину счетов в 50 тысяч рублей за электричество в некоторых регионах

Региональные власти значительно снизили федеральные лимиты на потребление электроэнергии, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Поэтому жители столкнулись со счетами, достигающими 50 тысяч рублей.

Власти снизили федеральные лимиты на потребление электроэнергии. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В Липецкой области лимит для первого диапазона потребления в отопительный сезон был установлен на уровне 2000 кВт вместо 3900 кВт. После недовольства жителей, получивших счета за январь, губернатор пообещал провести перерасчёт. В Ямало-Ненецком автономном округе после получения платёжек за январь приостановили действие приказа о повышении тарифов, оплата пока будет производиться по ставкам 2024 года.

Власти снизили федеральные лимиты на потребление электроэнергии. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В Краснодарском крае лимит был уменьшен в три раза. Некоторые владельцы частных домов получили счета за электричество на суммы от 35 до 50 тысяч рублей. Несмотря на протесты местных жителей, власти не отреагировали.

Жители Приморья, Свердловской области, Удмуртии и других регионов также выразили недовольство по поводу январских счетов за электричество. Новые тарифы, вступившие в силу с 1 января 2025 года, оказали наибольшее влияние на владельцев домов с электрокотлами для отопления.