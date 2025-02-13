Вооружённый мужчина напал на служительниц церкви в подмосковном Климовске

Вооружённый мужчина совершил нападение на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске.

По данным Mash, злоумышленник ударил женщин по голове и похитил около 3000 рублей из ящика с пожертвованиями. После этого он разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых.

Полиция быстро вышла на след преступника и задержала его. Им оказался 35-летний Олег Т., уроженец Свердловской области, ранее судимый за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Его мотивы неизвестны.