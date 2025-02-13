Вооружённый мужчина напал на служительниц церкви в подмосковном Климовске
Вооружённый мужчина совершил нападение на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске.
По данным Mash, злоумышленник ударил женщин по голове и похитил около 3000 рублей из ящика с пожертвованиями. После этого он разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых.
Полиция быстро вышла на след преступника и задержала его. Им оказался 35-летний Олег Т., уроженец Свердловской области, ранее судимый за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Его мотивы неизвестны.
Напомним, что летом 2023 года обезумевший «плотник» со стамеской напал на прихожанина в храме в Мытищах. Пострадавшего госпитализировали с резаными травмами шеи и живота, а 40-летнего агрессора задержали. А за год до этого босоногий неадекват порезал прохожих у храма Живоначальной Троицы в Москве. После совершённого мужчина выкинул свои орудия в траву и направился в церковь: видимо, замаливать грехи.