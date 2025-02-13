Красный Крест назвал число пропавших без вести за время конфликта на Украине

Количество людей, которые числятся пропавшими без вести и находятся в списках поиска Международного комитета Красного Креста в рамках конфликта на Украине, достигло 50 тысяч. Об этом сообщил Душан Вуяшанин, руководитель бюро по вопросам специальной военной операции Центрального агентства по розыску.

«С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести — людях, которых разыскивают их семьи, — увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Вуяшанин отметил, что с 2024 года количество ежемесячных запросов возросло с примерно тысячи до пяти тысяч в последние месяцы. Он также подчеркнул, что это может быть связано с тем, что семьи стали получать больше информации о возможности связаться с организацией.