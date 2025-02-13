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13 февраля, 17:18

Стало известно о планах Украины возобновить авиасообщение

Киевский аэропорт «Борисполь» провёл переговоры по возобновлению рейсов

Делегация киевского аэропорта «Борисполь» в Будапеште провела переговоры с представителями венгерского лоукостера Wizz Air относительно запуска авиаперевозок после открытия воздушного пространства Украины. Об этом сообщается в соцсетях воздушной гавани.

«Топ-менеджмент аэропорта содержательно проинформировал руководителей авиакомпании об операционной готовности аэропорта, состоянии инфраструктуры, аэродрома, терминалов, техники по наземному обслуживанию самолетов, мерах по поддержанию сертификационных требований, квалификации персонала и обеспечению безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпания уже разработала план и готова незамедлительно начать рейсы, как только украинское воздушное пространство будет открыто. Позже делегация Wizz Air посетит Киев для проведения аудита в аэропорту, сообщили в «Борисполе».

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Ещё в ноябре появились сведения о том, что Владимир Зеленский планирует восстановить авиаперелёты на Украине. Он предложил в первую очередь открыть аэропорт во Львове или в Борисполе Киевской области. Эксперты и анонимные источники подтвердили вероятность открытия воздушных портов до завершения военных действий. Тем не менее некоторые считают, что это могло быть просто пиар-ходом со стороны Зеленского.

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Shutterstock / FOTODOM / viewimage

Александра Мышляева
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