Стало известно о планах Украины возобновить авиасообщение

Делегация киевского аэропорта «Борисполь» в Будапеште провела переговоры с представителями венгерского лоукостера Wizz Air относительно запуска авиаперевозок после открытия воздушного пространства Украины. Об этом сообщается в соцсетях воздушной гавани.

«Топ-менеджмент аэропорта содержательно проинформировал руководителей авиакомпании об операционной готовности аэропорта, состоянии инфраструктуры, аэродрома, терминалов, техники по наземному обслуживанию самолетов, мерах по поддержанию сертификационных требований, квалификации персонала и обеспечению безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпания уже разработала план и готова незамедлительно начать рейсы, как только украинское воздушное пространство будет открыто. Позже делегация Wizz Air посетит Киев для проведения аудита в аэропорту, сообщили в «Борисполе».