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14 февраля, 04:50

Опрос ко Дню святого Валентина: Life.ru выяснил, сколько россиян сохранили школьную любовь на всю жизнь

61% россиян встретили первую любовь в школе

Более половины россиян (61%) встретили первую любовь в школе. При этом только 20% из них рассказали, что чувства оказались взаимны и привели к реальным отношениям. Об этом свидетельствует опрос онлайн-школы Skysmart, результаты которого есть в распоряжении Life.ru.

25% респондентов признались, что в школе тайно питали чувства к старшеклассникам и старшеклассницам, но так никогда и не признались в своих чувствах. Интересно, что такие тайные симпатии чаще испытывали женщины (61%), чем мужчины (39%). И только каждый десятый открыто признавался в своих чувствах.

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Исследование также показало, как сложились судьбы школьных пар. 35% респондентов расстались ещё во время учёбы. Лишь 7,4% опрошенных сохранили отношения и вступили в брак, а 3,7% продолжают дружить и регулярно общаться. Каждый десятый признался, что отношения завершились сразу после выпускного. При этом 33% отметили, что при встрече спустя много лет бывший возлюбленный стал «совсем другим человеком».

«Любовь и отношения, безусловно, могут отвлекать от учёбы, но их роль в социализации сложно переоценить. Они учат коммуникации, эмпатии, умению находить баланс между личным и общим. Первый опыт отношений — это не только романтика, но и важный урок ответственности, компромиссов и самоорганизации», комментирует Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.

Кстати, большинство сегодняшних родителей (45%) категорически против того, чтобы их дети создавали семью сразу после школы, считая подростковые чувства недостаточно зрелыми. Ещё 35% указали на отсутствие жизненного опыта у школьников. Лишь каждый десятый (10%) поддержал бы ранний брак сразу после выпуска, веря в то, что школьная любовь — самая крепкая.

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Напомним, что сегодня, 14 февраля, День всех влюблённых. Психологи призывают отмечать его только тем, кто положительно относится к этому празднику. Тем, кто спокойно не может смотреть на ми-ми-мишные парочки, лучше воздержаться от торжества.

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«Шедеврум» / Life.ru

Ольга Годуненко
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