Мосбиржа приостановила проведение торгов на фондовом рынке
Московская биржа сообщила о временной остановке торгов на фондовом рынке из-за выявленных проблем с передачей данных, говорится на сайте площадки. Торги были приостановлены с 20:40 по московскому времени.
«Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов», — говорится в сообщении.
Представители Мосбиржи добавили, что информация о возобновлении торгов будет предоставлена позже.
Ранее Life.ru сообщал, что индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) впервые с 9 июля 2024 года преодолел отметку в 3 100 пунктов. Рост показателя произошёл на фоне телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan