Мосбиржа приостановила проведение торгов на фондовом рынке

Московская биржа сообщила о временной остановке торгов на фондовом рынке из-за выявленных проблем с передачей данных, говорится на сайте площадки. Торги были приостановлены с 20:40 по московскому времени.

«Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов», — говорится в сообщении.

Представители Мосбиржи добавили, что информация о возобновлении торгов будет предоставлена позже.