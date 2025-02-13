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13 февраля, 18:46

Мосбиржа приостановила проведение торгов на фондовом рынке

Московская биржа сообщила о временной остановке торгов на фондовом рынке из-за выявленных проблем с передачей данных, говорится на сайте площадки. Торги были приостановлены с 20:40 по московскому времени.

«Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов», — говорится в сообщении.

Представители Мосбиржи добавили, что информация о возобновлении торгов будет предоставлена позже.

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Ранее Life.ru сообщал, что индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) впервые с 9 июля 2024 года преодолел отметку в 3 100 пунктов. Рост показателя произошёл на фоне телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

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Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Александра Мышляева
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