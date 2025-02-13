«Смертельные самоделки»: В ДНР нашли подпольный цех по сборке дронов ВСУ

Сотрудники полиции совместно с оперативниками УФСБ России по ДНР обнаружили в одном из жилых домов Курахово цех по изготовлению беспилотников ВСУ. Найденных там комплектующих хватило бы на 100 БПЛА.

«В полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в спальном районе Курахово, киевские боевики наладили производство смертельных самоделок», — говорится в сообщении УФСБ.

Обзор цеха по производству дронов ВСУ. Видео © УМВД по ДНР

В ведомстве отметили, что украинские националисты во время отступления бросили внутри всё оборудование, флаги и другие предметы, а также заминировали важные участки.