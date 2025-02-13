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Регион
13 февраля, 19:41

Славянск-на-Кубани сотрясли взрывы, цель ВСУ — местный НПЗ

SHOT: Не менее пяти взрывов прогремели над Славянском-на-Кубани

Серия взрывов прогремела над краснодарским городом Славянск-на-Кубани. По информации SHOT, причиной громких звуков стала работа сил ПВО, которые отражают воздушную атаку на регион.

Громыхать начало около 21:10. Всего местные жители слышали не менее пяти взрывов. Как стало известно Telegram-каналу, целью украинских БПЛА мог стать местный НПЗ. Один из дронов сбит в пригороде и рухнул в поле. Краевые власти ситуацию пока не комментируют.

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Напомним, что минувшей ночью ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Россию с применением дронов. Всего силам ПВО удалось ликвидировать 83 беспилотника врага над девятью регионами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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