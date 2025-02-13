Славянск-на-Кубани сотрясли взрывы, цель ВСУ — местный НПЗ

Серия взрывов прогремела над краснодарским городом Славянск-на-Кубани. По информации SHOT , причиной громких звуков стала работа сил ПВО, которые отражают воздушную атаку на регион.

Громыхать начало около 21:10. Всего местные жители слышали не менее пяти взрывов. Как стало известно Telegram-каналу, целью украинских БПЛА мог стать местный НПЗ. Один из дронов сбит в пригороде и рухнул в поле. Краевые власти ситуацию пока не комментируют.