Страдающая муковисцидозом 22-летняя блогерша Таисия Шеремет скончалась в Испании
Таисия Шеремет. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sheremetaisiay
Из Испании пришла печальная новость: скончалась 22-летняя российская журналистка и блогер Таисия Шеремет. Она на протяжении многих лет вела блог, где честно и открыто рассказывала о своей борьбе с муковисцидозом — редким наследственным заболеванием. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на близких почившей.
Таисия провела последние месяцы жизни в испанской больнице, где продолжала вести свой блог. В нём она делилась подробностями жизни с редким генетическим заболеванием и выражала надежду на появление летом 2025 года препарата, способного ей помочь. Однако дождаться создания лекарства девушке так и не удалось.
«Всё. Ей было не больно. Она не задыхалась. Просто заснула. Она была не одна. Она просила передать, что любит вас», — рассказали изданию.
Недавно также стало известно о смерти саратовского блогера Николая Клочкова, который боролся с онкологией. В своем блоге «Еда в борьбе за жизнь» мужчина делился рецептами полезных блюд для людей с раком и мотивировал подписчиков своим жизнеутверждающим настроем.