«Вместе на высоте»: Фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП объединил тысячи человек со всей России

С 25 января по 2 февраля на горнолыжном курорте «Роза Хутор» проходил юбилейный X спортивно-музыкальный фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП. Участниками масштабного события стали 15 тысяч поклонников активного отдыха со всей России, в том числе титулованные спортсмены и известные музыканты.

Программа включала сразу несколько спортивных мероприятий. Любители могли испытать себя в даунхилл-спуске, а для профессионалов состоялся чемпионат Краснодарского края по параллельному слалому. Самой зрелищной спорт-активацией стал сноупарк для любителей и профессионалов. Участники были награждены общим призовым фондом более 800 тысяч рублей.

Музыкальная составляющая фестиваля включала две масштабные сцены и три поп-ап спота. Атмосферу создавали выступления хедлайнеров — Минаевой, DJ Cherocky, Lavblast, Turbosh и Aum Raa. В общей сложности гости могли насладиться 70 концертами, квартирниками с блогерами и сотнями часов живого звучания.

Один из концертов. Фото © Предоставлено Life.ru

«В результате все гости уехали с багажом новых полезных знакомств, и нам удалось донести главную идею юбилея — ВМЕСТЕ НА ВЫСОТЕ», — рассказала сооснователь и генеральный продюсер РОЗАФЕСТ Юлия Брумель.