«Вместе на высоте»: Фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП объединил тысячи человек со всей России
Юбилейный фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП собрал 15 тысяч участников со всей России
Фестиваль собрал 15 тысяч человек. Обложка © Предоставлено Life.ru
С 25 января по 2 февраля на горнолыжном курорте «Роза Хутор» проходил юбилейный X спортивно-музыкальный фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП. Участниками масштабного события стали 15 тысяч поклонников активного отдыха со всей России, в том числе титулованные спортсмены и известные музыканты.
Программа включала сразу несколько спортивных мероприятий. Любители могли испытать себя в даунхилл-спуске, а для профессионалов состоялся чемпионат Краснодарского края по параллельному слалому. Самой зрелищной спорт-активацией стал сноупарк для любителей и профессионалов. Участники были награждены общим призовым фондом более 800 тысяч рублей.
Музыкальная составляющая фестиваля включала две масштабные сцены и три поп-ап спота. Атмосферу создавали выступления хедлайнеров — Минаевой, DJ Cherocky, Lavblast, Turbosh и Aum Raa. В общей сложности гости могли насладиться 70 концертами, квартирниками с блогерами и сотнями часов живого звучания.
Один из концертов. Фото © Предоставлено Life.ru
«В результате все гости уехали с багажом новых полезных знакомств, и нам удалось донести главную идею юбилея — ВМЕСТЕ НА ВЫСОТЕ», — рассказала сооснователь и генеральный продюсер РОЗАФЕСТ Юлия Брумель.
А в Москве ранее прошёл фестиваль китайского Нового года, который завершился 9 февраля. Праздник посетили около 1,5 миллиона человек. Жители и гости столицы закупились 30 тысячами сувениров и съели около 50 тысяч горячих угощений.