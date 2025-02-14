Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 21:56

Кеннеди-младший возглавил Министерство здравоохранения США

Сенат США утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб страны. За его кандидатуру, предложенную президентом Дональдом Трампом, проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса.

Подсчёт голосов показал, что 52 сенатора поддержали Кеннеди-младшего, а 48 высказались против. Ранее в СМИ появилась информация о письме Кэролайн Кеннеди, экс-посла США в Японии и Австралии, в котором она призывала законодателей отклонить кандидатуру своего двоюродного брата.

«Я доверяю ему»: Трамп сделал трогательное заявление о Путине
«Я доверяю ему»: Трамп сделал трогательное заявление о Путине

Ранее Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио временным главой USAID, подчеркнув необходимость пересмотра затрат на международную помощь. По мнению Госдепартамента, значительная часть расходов агентства «не соответствует ключевым интересам страны».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar