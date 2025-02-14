Кеннеди-младший возглавил Министерство здравоохранения США

Сенат США утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб страны. За его кандидатуру, предложенную президентом Дональдом Трампом, проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса.

Подсчёт голосов показал, что 52 сенатора поддержали Кеннеди-младшего, а 48 высказались против. Ранее в СМИ появилась информация о письме Кэролайн Кеннеди, экс-посла США в Японии и Австралии, в котором она призывала законодателей отклонить кандидатуру своего двоюродного брата.