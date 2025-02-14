Украшения, нижнее бельё и шоппинг: Life.ru узнал, чем российские мужчины порадуют избранниц в День всех влюблённых
Опрос: Каждая вторая россиянка ждёт от любимого букет цветов на 14 февраля
Наступил День всех влюблённых — время признаний, валентинок и романтических жестов. И пока одни трепетно готовят подарки для своих половинок, другие, напротив, отказываются считать 14 февраля праздником. Об отношении россиян к этому торжеству и презентах, которые больше всего ждёт женская половина страны, Life.ru рассказали в коммуникационном агентстве «Департамент креативных решений».
Отношение к празднику
Согласно результатам опроса, большинство россиян продолжают каждый год праздновать День святого Валентина — так ответили 70,5% женщин и 65,4% мужчин. Причём некоторые пары признались, что отмечали 14 февраля лишь в начале отношений, но потом перестали.
Результаты опроса. Фото © Предоставлено Life.ru.
Ценовые рамки
Большинство мужчин (40%) считают оптимальной стоимостью для подарка 1,5-3 тысячи рублей. Ещё 17,1% готовы раскошелиться 14 февраля лишь на презенты до 1,5 тысячи, а вот 6,7% могут позволить себе сюрпризы с ценниками более 25 тысяч.
Результаты опроса. Фото © Предоставлено Life.ru.
Женщины же чаще ждут недорогих подарков. Так, каждая третья рассчитывает получить презент на сумму до 3 тысяч рублей, а каждая пятая — до 6 тысяч. К дорогостоящим же обновкам стоимостью 25 килорублей привыкли лишь 8,4% респонденток.
Результаты опроса. Фото © Предоставлено Life.ru.
Романтика или практичность?
Женщины в первую очередь ценят внимание и романтику. 55% из них ожидают получить на 14 февраля букет цветов, а ещё 47% опрошенных предпочли бы провести этот день за ужином в ресторане.
Результаты опроса. Фото © Предоставлено Life.ru.
Что же касается мужчин, то порадовать избранниц дорогим ювелирным украшением, букетом и свиданием собираются 37% опрошенных. Однако большая часть респондентов ограничится лишь цветами (38%). Далее в рейтинге расположились свидание (28%), шоппинг (15%) и подарки по вишлисту (11%).
Результаты опроса. Фото © Предоставлено Life.ru.
Оригинальность или традиции?
Некоторые пары стараются сделать 14 февраля более уникальным и запоминающимся. Например, 43% опрошенных устраивают в День святого Валентина фотосессии. Ещё 11% посещают мастер-классы. Впрочем, большая часть опрошенных (50%) предпочитает традиционный подход к празднованию.
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