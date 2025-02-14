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14 февраля, 05:33

Сборная США разгромила финнов на Турнире четырёх наций со счётом 6:1

Сборная США по хоккею одержала победу над командой Финляндии со счётом 6:1 в матче Турнира четырёх наций. Соревнования прошли в Монреале. Сейчас американцы занимают первое место в турнирной таблице с тремя очками, за ней следуют Канада — два очка, Швеция — одно очко и Финляндия — ноль очков.

В составе американской команды по дублю оформили братья Брэди и Мэттью Ткачуки. Ещё по шайбе забили Джейк Гюнцель и Мэтт Болди. У финской команды единственную шайбу забросил Хенри Йокихарью.

Ткачуки стали вторыми братьями в истории хоккея, кому удалось забросить шайбы в одном матче международного турнира под эгидой НХЛ. Ранее такое достижение совершили чешские спортсмены Милан и Збынек Михалеки на Кубке мира в 2016 году в игре против сборной США.

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Напомним, что турнир четырёх наций проходит по круговой системе. В матчах участвуют сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Каждая команда сыграет по одному матчу с остальными участниками. Сборные, занявшие первое и второе места, встретятся в финальном матче 21 февраля. Игры проходят в Монреале и Бостоне. Следующая игра пройдет 15 февраля, в ней сыграют Швеция и Финляндия. В ночь на 16 февраля сильнейшего выявят канадцы и американцы. Российская сборная в этом году пропускает соревнования. Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие нашей команды в мировых чемпионатах. В итоге РФ будет также отсутствовать на чемпионате мира 2026 года. Заседание совета IIHF прошло в Швейцарии со 2 по 4 февраля, где, в том числе рассматривалась возможность возвращения российских команд на международную арену.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Grant

Наталья Афонина
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