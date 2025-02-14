Россиянам запретили переименовывать объекты на Google-картах
В России больше недоступна функция переименования объектов на Google-картах, но опция ещё действует в странах постсоветского пространства — в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии и на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».
В настоящее время при просмотре карты России в приложении данной функции больше нет. Официально Google об изменениях не объявлял, как и о причинах такого шага.
А ранее компания Google в своём сервисе Maps сменила название Мексиканского залива на Американский. При этом жителям Мексики будут показывать прежнее название, когда весь мир будет видеть новое. В России показывается сразу оба названия.
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