Россиянам запретили переименовывать объекты на Google-картах

В России больше недоступна функция переименования объектов на Google-картах, но опция ещё действует в странах постсоветского пространства — в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии и на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

В настоящее время при просмотре карты России в приложении данной функции больше нет. Официально Google об изменениях не объявлял, как и о причинах такого шага.