Замминистра обороны России Павел Фрадков попал под санкции Лондона

Великобритания расширила станционный список против россиян. В него были включены заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков, а также директор Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин. Такие сведения указаны в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов соединённого королевства.

Попадание Фрадкова и Селина в антироссийский станционный список обусловлено их «вовлечением в получение выгоды от Правительства России или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».