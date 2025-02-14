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14 февраля, 09:10

Замминистра обороны России Павел Фрадков попал под санкции Лондона

Замминистра обороны России Павел Фрадков. Фото © rosim.gov.ru

Замминистра обороны России Павел Фрадков. Фото © rosim.gov.ru

Великобритания расширила станционный список против россиян. В него были включены заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков, а также директор Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин. Такие сведения указаны в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов соединённого королевства.

Попадание Фрадкова и Селина в антироссийский станционный список обусловлено их «вовлечением в получение выгоды от Правительства России или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Что известно о новых заместителях министра обороны Андрея Белоусова
Что известно о новых заместителях министра обороны Андрея Белоусова

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Именно он выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

Ольга Сливченко
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