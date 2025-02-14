Life.ru составил топ-5 способов намекнуть крашу на свои чувства в День cвятого Валентина

День всех влюблённых — идеальный повод проявить чувства, но сказать прямо: «Ты мне нравишься» — бывает непросто, однако существуют десятки вариантов намекнуть человеку о своих симпатиях. Об этом Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова, перечислив пять верных способов.

Во-первых, следует проявить теплоту и открытость по отношению к своему объекту любви. Эксперт уверена, что ни в коем случае нельзя демонстрировать безразличие, которым обычно грешат девушки, считая, что не должны излишне эмоционально реагировать на мужчину. По словам психолога, следует открыто радоваться при встрече и улыбаться, иначе ваша симпатия может так и остаться никем не замеченной.

Во-вторых, слушайте, запоминайте и искренне реагируйте во время разговора с человеком. Услышали потрясающую новость? Скажите: «Ничего себе!» или «Поздравляю!» Вовлекитесь в разговор: если собеседник начал рассказывать запутанную историю, не стесняйтесь попросить его начать заново: это покажет вашу заинтересованность.

Но главное — запоминайте детали и используйте их в будущем. Если он рассказывал про свою сестру, спросите, как у неё дела, в следующий раз. Если она читает новый роман, попробуйте тоже взглянуть — даже если он вам не понравится, обсуждение будет куда живее, чем дежурное: «О, круто». К тому же искренние споры куда интереснее, чем поддакивание. Марианна Абравитова Психолог

В-третьих, найдите общие интересы. Чтобы у вас всегда была тема для разговора, достаточно пары точек соприкосновения, заверила Абравитова. Хорошая новость: если вы внимательно слушали, найти их не составит труда! Например, если знаете, что человек обожает определённое шоу, сфотографируйте рекламу нового сезона и отправьте ему с комментарием: «Кажется, у нас есть планы на вечер!» Такие маленькие моменты создают ощущение близости и формируют ваш собственный язык общения. Это не просто милый флирт — по статистике, общие интересы входят в топ факторов счастливых долгосрочных отношений.

В-четвёртых, позвольте себе немного искренности. По словам психолога, настоящая близость начинается, когда вы показываете свою уязвимость. Это не значит, что нужно сразу выкладывать все свои страхи и переживания, но поделиться небольшими личными моментами — отличная идея. Например, рассказать о забавном фейле, который с вами недавно случился. Такие детали делают вас более живыми и настоящими в глазах другого человека. Но важно не переусердствовать — искренность должна быть постепенной. И, конечно, внимательно слушайте в ответ. Если человек рассказывает что-то значимое для него, поддержите: «Ты, похоже, очень близок со своей семьёй» или «Ты так много работаешь, это впечатляет».

В-пятых, разрешите себе маленькие жесты флирта. Когда вы уже наладили дружеское общение, пора дать понять, что интерес здесь не только платонический. И нет, речь не о голливудских сценах с эффектными придыханиями. Иногда достаточно самых простых жестов: задержать взгляд на долю секунды дольше, чуть склонить голову, когда он или она говорит, коснуться волос или поправить рукав, улыбнуться одними уголками губ. А ещё можно произнести имя собеседника с лёгкой игривостью — чуть растянуть или добавить интонации.

«Но не стоит полагаться только на язык тела. Слова тоже работают! Сочетайте лёгкий флирт с искренними комплиментами. Если он рассказал о своём увлечении спортом — отметьте, как это впечатляет. Если она поменяла причёску — дайте понять, что заметили и это ей идёт. Главное — не переигрывать, ведь лучший флирт всегда ощущается естественно», — заключила эксперт.