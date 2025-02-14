13 старинных русских слов о любви, чтобы красиво выразить свои чувства в День святого Валентина

В пятницу, 14 февраля, весь мир празднует День всех влюблённых. В католичестве это День святого Валентина, который женил легионеров в Римской империи, за что был казнён. В России это Трифонов день, также праздник виноградарей и дата памяти по святому Трифону, который заставил дьявола явиться во плоти, побил его, а потом был казнён императором Траяном. В честь этого праздника рассказываем, как называли своих возлюбленных в Древней Руси.

Вынега

Вынега — это про нежность и любовь. Фото © «Шедеврум»

Это слово наполнено нежностью, несмотря на форму. Происхождение термина восходит к глаголу «вынеживать». Во времена Древней Руси так говорили о хрупкой, нежной и ласковой девушке. В этом слове собиралась вся любовь, которую говорящий испытывал к своей суженой. Невесте во время свадьбы пели песенку «Ты вынега батюшкина…». Это свидетельствовало о том, что отец воспитывал девушку в нежности и счастье.

Разласка

Разласка для древнерусских жителей — это романтический партнёр. Если молодых людей связывало что-то серьёзное, приходило время для этого слова. Просто симпатия тоже сюда не подходила. Для того чтобы называть кого-то разлаской, требовалось не просто гулять вместе, но и быть влюблёнными, держаться за руки, обниматься… Возможно, целоваться тогда было непристойно, но такие действия тоже вполне подходят для «разласки».

Касатик, воробушка, соловушка, соколик

Всё это ласковые обращения к юному мужчине или молодому мальчику. «Касатик» происходит от «касатки», так на Руси называли деревенскую ласточку. Наши предки очень её любили, как и других птиц, которые селились рядом с ними. «Воробушка» и «соловушка» — это соответственно воробей и соловей. А «соколик» — слово для красивого статного молодца. Сокола на Руси особенно почитали: он встречается в былинах, песнях и сказках.

Ладушка

«Ладушка» происходит от богини семьи Лады. Фото © «Шедеврум»

Это ласковая форма имени славянской богини Лады, божества весны, брака, плодородия и семьи. И ещё веселья. Культ Лады попал в летописи XV века в Польше, но филолог Потебня считал, что Лады не существовало. В любом случае свою любимую славяне испокон веков называли ладушкой. Ладушка — человек, который вызывает самые нежные чувства и безграничную любовь, с кем в доме царит согласие.

Яхонтовый мой

Яхонтом наши предки называли драгоценные камни. В основном это были рубины или сапфиры, а вот алмазы называли адамантами. Но простой народ в жизни не видел адамантов, так что для обозначения дорогого и любимого человека использовались камни попроще — корунды. Яхонтовый — это дорогой, драгоценный, бесценный, как верный и надёжный человек, который очень вас любит.

Сугревушка

Сугревушка — самая любимая женщина в мире. Фото © «Шедеврум»

Сугревушками друг друга могли называть только супруги, которые очень, очень долго были вместе. Это уже крайняя степень любви, когда ваши жизни буквально слились воедино. Это самые близкие и самые тёплые отношения. Славяне не понаслышке знали, что это такое, они очень ценили такие гармоничные браки. Если в семье было какое-то насилие, там не было места «сугревушкам». Действительно везло в такой семье домочадцам: дети росли в атмосфере нежности и заботы, а за стариками ухаживали со всем почтением.

Свет очей моих

«Свет очей моих» — так обращались только к супругам. Фото © «Шедеврум»

«Свет очей моих» — это серьёзное высказывание. Нельзя было назвать так разласку. Такое словосочетание применяли только после свадьбы. Так называла мужа замужняя женщина, так называл жену женатый мужчина. Это выражение пришло к нам из Ветхого Завета, а именно из псалмов Давида. Там «свет очей моих» — это либо зрение, либо счастье, а также любые другие блага, например любовь, сила, уважение, здоровье. Но в традиции славян «светом очей» стал любимый человек, с которым вы обручились.

Жадобный

Жадобным называли человека, которого хотели видеть с собой постоянно. Слово происходит от глагола «жадать», то есть «жаждать, сильно хотеть пить». Жадобным можно было назвать молодца, если без него свет вам не мил. В современном психотерапевтическом дискурсе считается, что такие чувства у людей часто вызывают нарциссы, но во времена древних русичей люди были проще. Превратить «жадобного» в «свет очей» было мечтой каждой девушки.

Месяц мой ясный

«Месяц мой ясный» — слова любви из русских сказок. Фото © «Шедеврум»

«Месяц мой ясный» — так обращается к возлюбленному в русских сказках девушка. Месяц славяне видели чаще, чем луну, поэтому в любовной лексике остался именно он. Месяц сильно помогал нашим предкам: ночью благодаря ему на улице было хоть немного света, а зимой так вообще загляденье, свет части луны отражается от снега, так что разглядеть можно каждую хату в подробностях. По сути, «месяц мой ясный» — это чуть менее строгая версия «света моих очей». Называть любимого месяцем можно было и до свадьбы, но это выражение означало то же самое: что родной человек является светом.

Голубчик, голубушка

«Голубчик» — это ласковое обращение к мужчине, а «голубушка» — к женщине. Да, это слово связано с голубями, так как славяне любили и почитали их точно так же, как и других пернатых. Кроме того, голуби играли невероятно важную роль в жизни людей, в первую очередь грамотных. Натренированные птицы доставляли письма и послания, голубиной почтой пользовались с глубокой древности. Перехватить такую было практически невозможно, ведь люди не умели летать.

Душа моя

«Душа моя» — говорил витязь своей суженой, проявляя уважение. Фото © «Шедеврум»

В славянских традициях было укоренено глубоко уважительное отношение к женщине. Любимую жену называли «душа моя». Она была для молодца смыслом бытия, вдохновляла его на подвиги и великие свершения. Это невероятно ласковое и вежливое обращение. Родную женщину называли самой главной духовной частью человека, именем бессмертной души.

Услада сердца моего

«Услада сердца моего» — это выражение подходило и для замужества, и для лёгкого флирта. В лексиконе древних славян «услада» — это «удовольствие», так что любимую называли именно удовольствием для сердца и души. Наши предки замечали, что при встрече с человеком, который действительно нравится, сердце начинает биться сильнее, поэтому «услада сердца».

Краса ненаглядная

«Краса ненаглядная» — так называли и жену, и незнакомку. Фото © «Шедеврум»

«Краса ненаглядная» — так можно было назвать и жену, и разласку, и просто девицу, с которой хотелось познакомиться. «Краса» — это старая русская форма слова «красота», а «ненаглядная» — это степень. Ненаглядной была та, на которую невозможно было наглядеться. Хотелось смотреть на эту красивую девушку снова и снова. В романсе Александра Варламова «Вдоль по улице метелица метёт» это выражение отлично обыграно в строчке «дозволь наглядеться, радость, на тебя».