8 самых опасных модификаций тела, которые могут стоить здоровья и даже жизни

В погоне за уникальностью люди готовы на многое. Кто-то делает татуировки, кто-то вставляет тоннели в уши, а кто-то идёт ещё дальше — на процедуры, которые медицина иначе как безумием не называет. Иногда цена за эффектный внешний вид оказывается слишком высокой. Мы собрали самые экстремальные модификации, которые могут оставить после себя не только яркие фото, но и тяжёлые последствия.

1. Татуировка глазного яблока — ослепительная идея

Тату глазного яблока и другие риски. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MDV Edwards

Если вас привлекает идея залить склеру кислотно-зелёным, подумайте дважды. Или трижды. Один неверный шаг мастера — и вместо уникального взгляда можно получить хроническое воспаление, повреждённую роговицу и прощание с нормальным зрением. Да и сам процесс заживления напоминает кадры из фильма ужасов.

2. Интимное шрамирование — узоры, полные боли

Рельефные узоры на теле могут для кого-то выглядеть эффектно, но, когда речь заходит о шрамировании интимных зон, это уже серьёзный риск. За красиво зажившими линиями часто скрываются проблемы с чувствительностью, хроническая боль и риск инфицирования. Захотите исправить — готовьтесь к долгому и дорогому пути.

3. Удаление рёбер — красота с риском для жизни

Удаление рёбер: риск ради красоты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photostock-studio

Мечтаете об осиной талии? Многие решаются на удаление нижних рёбер ради тонкой фигуры. Но стоит помнить: это не просто операция, а серьёзное вмешательство, которое снижает защиту внутренних органов. Удар в область живота после такой процедуры может закончиться не только больничной койкой, но и реанимацией.

4. Роговые импланты и шипы — тело против

Импланты, особенно нестандартные, — это всегда лотерея. Чужеродное тело в организме может спровоцировать реакцию, которая приведёт к серьёзным осложнениям. Оксана Решетняк Пластический хирург клиники «Семейная»

Вживление имплантов под кожу ради брутального образа — рискованный эксперимент. Организм не всегда рад таким подаркам: возможны отторжение, воспаление и даже нагноение. Удаление? Оставит на память шрамы и, возможно, деформацию кожи.

5. Разделение языка — потерянный вкус

Чем опасны тоннели и разделение языка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Vadiasova

Разрезанный пополам язык смотрится эффектно, но восстановить его практически невозможно. Проблемы с речью, потеря вкусовых ощущений и сложности с едой — минимальный набор возможных последствий. А если операция пошла не так? Тогда они могут быть ещё серьёзнее.

6. Скарификация — шрамы, которые не отпустят

Рубцевание кожи ради художественных узоров — это игра с непредсказуемым результатом. Даже если всё идёт по плану, остаётся риск болезненных ощущений и проблем с заживлением. В худшем случае узоры превращаются в грубые шрамы, избавиться от которых практически невозможно.

7. Магнитные импланты — притяжение проблем

Как модификации тела угрожают жизни. Фото © YouTube / TOP КАНАЛ

Звучит футуристично: ощущать магнитные поля, носить миниатюрные металлические предметы прямо под кожей. Но на деле это воспаление, отторжение и невозможность сделать МРТ в случае необходимости. Подумаешь, мелочь? Только до тех пор, пока не понадобится серьёзное обследование.

8. Экстремальные тоннели — необратимое решение

Растянутые мочки ушей, губ или даже нос — смелое заявление. Но с возрастом кожа теряет эластичность, и тоннели могут начать провисать или даже рваться. Вернуть всё обратно? Либо дорогостоящая пластика, либо жизнь с последствиями. «Восстановление таких растяжений — сложная и не всегда успешная процедура, — объясняет пластический хирург клиники «Семейная», направление Beauty, Оксана Решетняк. — Кожа не всегда способна вернуться в первоначальное состояние, а в некоторых случаях пластика оставляет после себя заметные следы».

Модификации тела, которые могут убить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PicMy