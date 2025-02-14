В Ростовской области и Краснодаре объявили угрозу авиационной атаки

В Ростовской области и Краснодаре объявлена угроза авиационной атаки. Об этом проинформировала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Внимание! В 11:55 мск объявлена авиационная опасность по Ростовской области. <...> Внимание, авиационная опасность [по Краснодару]», — сказано в публикациях.

Жителей просят не подходить к окнам и выполнять требования техники безопасности.