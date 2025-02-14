В Ростовской области и Краснодаре объявили угрозу авиационной атаки
В Ростовской области и Краснодаре объявлена угроза авиационной атаки. Об этом проинформировала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Внимание! В 11:55 мск объявлена авиационная опасность по Ростовской области. <...> Внимание, авиационная опасность [по Краснодару]», — сказано в публикациях.
Жителей просят не подходить к окнам и выполнять требования техники безопасности.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как сегодняшней ночью ВСУ предприняли попытку атаковать дроном село Петровское в Тамбовской области. К счастью, БПЛА не достиг цели, упал на лёд местного водоёма и сдетонировал, никого не ранив и ничего не повредив.
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