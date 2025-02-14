«Сработал инстинкт»: Стася Милославская едва не попала под собачью упряжку на съёмках

На премьере сериала «Челюскин. Первые» актриса Стася Милославская поделилась впечатлениями о съёмках ленты, посвящённой крушению ледокола во время прохождения Северного морского пути в 30-е годы XX века. Команда работала в Чукотке, Архангельской и Мурманской областях, а также в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Актриса рассказала Пятому каналу, что масштаб работ произвёл на артистку сильное впечатление, однако съёмки не обошлись без испытаний из-за сложных погодных условий.

Актриса Стася Милославская рассказала о съёмках сериала «Челюскин. Первые». Видео © Пятый канал

«У нас столько экшена в сериале! Нас постоянно было по 100 человек артистов на площадке, и это, конечно, со стороны выглядит вау! Такое количество артистов, все работают, у каждого своя задача, круто!» — призналась Милославская.

Одна из сцен с участием актрисы оказалась поистине рискованной. Вместе с коллегой Дмитрием Чеботарёвым она каталась на санях с собачьей упряжкой. Стая хаски мчалась с невероятной скоростью и на одном из поворотов нарты занесло. В итоге они перевернулись и упали в сугроб. Падение было не самым страшным. Оказалось, что за ними следовала ещё одна упряжка и собаки не собирались останавливаться.

«У него сработал то ли отцовский какой-то инстинкт, то ли просто у него быстрая реакция. Он меня за шкирку оттащил и спас, потому что эта повозка, эти собаки могли проехаться по мне. А там были железные балки, которые могли ударить мне в голову, в спину, и это могло очень плохо закончиться. Диме большое спасибо, он меня спас, мы очень испугались, но всё обошлось», — вспоминала артистка.

Милославская рассказала, что вовсе не испытывала страха перед холодами. Ещё до начала съёмок в Териберке она тщательно подготовилась к работе в морозных условиях. Актриса купила себе шерстяные трусы.

«Помогло, конечно, да. Также было по десять слоев термобелья, грелки везде всунуты в карманы, чай, может быть, что покрепче, но после смены», — рассказала она.